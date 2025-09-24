SAN LUIS POTOSÍ ES AHORA REFERENTE NACIONAL: ALIANZA EMPRESARIAL

* El presidente de la unión empresarial espera que continúe el impulso que ha dado el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la economía potosina en los próximos dos años.

Luego de la presentación del Cuarto Informe de Resultados del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el presidente de Alianza Empresarial en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante consideró que San Luis Potosí es ahora un Estado referente en la región Bajío, por lo que en los próximos dos años, espera que continúe creciendo su economía.

Respecto al tema social, indicó que tanto los apoyos sociales de este Gobierno, como el incremento en el salario mínimo, han dado estabilidad a la economía y las familias han tenido un repunte económico que implica en un avance importante.

El empresario potosino dijo que las áreas de oportunidad que tiene el estado potosino ante las próximas negociaciones del tratado de libre comercio, son su ubicación geográfica inmejorable y la mano de obra calificada, y se mostró confiado en que seguirá repuntando la economía, en especial en la actividad de la industria automotriz.