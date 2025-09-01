20.3 C
San Luis Potosí
SAN LUIS POTOSI, ENTRE LOS ESTADOS CON MENOS HOMICIDIOS DOLOSOS

By Redacción
95
lunes, septiembre 1, 2025

• En agosto se registran 50 por ciento menos casos que los ocurridos en julio, como resultado de la estrategia Integral de Seguridad que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo.

Con siete víctimas por delito de homicidio durante el mes de agosto, siete menos que las registradas en el mes de julio, San Luis Potosí repite como uno de los Estados del país con menor incidencia de este delito, gracias la estrategia integral de seguridad pública impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Las cifras oficiales presentadas por el Gobierno de México, con datos proporcionados por las fiscalías estatales y dependencias federales, detallan que en el Estado se presentó una víctima de este delito, los días 2, 4, 11, 14, 15, 18 y 22 del mes de agosto.
La tendencia a la baja en las víctimas por homicidios dolosos que desde hace meses mantiene San Luis Potosí se complementa con el reciente estudio de la organización México Evalúa, que ubicó a San Luis Potosí en el top ten de las entidades con menor número de delitos de violencia letal, con 568 casos de enero a julio del presente año.
La estrategia de seguridad del Gobernador Ricardo Gallardo, incluye el fortalecimiento de la Guardia Civil Estatal, la coordinación con el Gobierno Federal y la inversión en infraestructura, programas sociales y educación sin límites, atendiendo las causas de la violencia y convirtiendo a San Luis Potosí como un referente a nivel nacional.

