SAN LUIS POTOSÍ, ENTRE LOS ESTADOS CON MENOS HOMICIDIOS DOLOSOS DE TODO MÉXICO

• El Estado registra una disminución del 83.9 en el promedio diario de homicidios dolosos y se coloca como el primer lugar a nivel nacional en detenciones por narcomenudeo.

Resultado del trabajo sin límites y la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que San Luis Potosí es la cuarta Entidad con menor número de homicidios dolosos a nivel nacional durante el mes de enero de 2026, además del primer lugar nacional en detenciones por narcomenudeo.

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), informó que, de acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo, la Entidad alcanzó una disminución del 83.9 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en comparación con enero de 2025, ubicándose como el segundo estado con mayor reducción de todo México.

Además, destacó que San Luis Potosí es el primer estado que combate al narcomenudeo, al lograr más detenciones por este delito, relacionado directamente en la disminución de homicidios dolosos, lo que demuestra que en San Luis Potosí hay una exitosa estrategia y una estrecha coordinación de los tres órdenes de gobierno, como claves para consolidar el cambio que se vive en el Estado.

El titular de la SSPC destacó que la reducción histórica en homicidios dolosos responde a una política de prevención, proximidad social, presencia operativa, inteligencia policial, prevención y combate frontal a los generadores de violencia, con acciones permanentes en las cuatro regiones del estado y blindando las fronteras con otros estados.

Juárez Hernández reiteró que continuará reforzando las tareas de vigilancia y coordinación interinstitucional para mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto, con resultados que consolidan una ruta firme hacia la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.