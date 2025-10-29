19 C
SAN LUIS POTOSÍ, ENTRE LAS 10 ECONOMÍAS CON MAYOR CRECIMIENTO DEL PAÍS

By Redacción
miércoles, octubre 29, 2025
• En el segundo trimestre del año registra una variación porcentual anual positiva del 2.1, de acuerdo con el INEGI.

Para el segundo trimestre del 2025, San Luis Potosí se ubica entre las 10 economías con mayor crecimiento del país, al registrar un avance anual del 2.1, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El ITAEE revela que la industria manufacturera potosina registró el mayor incremento anual con 3.3 por ciento; el comercio y el turismo crecieron 0.3 puntos porcentuales, mientras que la agricultura y ganadería tuvieron un decremento del menos 10 por ciento.
Con respecto al primer trimestre del año, la economía potosina creció 0.5 puntos porcentuales, lo que confirma la tendencia positiva de la economía de San Luis Potosí y su avance hacia la consolidación como una economía fuerte y sostenible a nivel nacional.
Este avance es resultado del esfuerzo sostenido por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la economía estatal mediante una estrategia integral que incluye atracción de inversiones, mejora de infraestructura y un impulso decidido al desarrollo regional, posicionando a San Luis Potosí como un territorio competitivo y con condiciones propicias para un crecimiento sin límites.

