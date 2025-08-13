SAN LUÍS POTOSÍ EN EL TOP 10 NACIONAL DE MINERÍA

• El estado reafirma su liderazgo sin límites, al registrar un crecimiento del 5.6 por ciento en el sector en el primer trimestre de 2025, cifra superior al promedio nacional.

San Luis Potosí se consolida como uno de los principales productores mineros del país, al registrar un crecimiento del 5.6 por ciento en el sector durante el primer trimestre de 2025, cifra superior al promedio nacional, dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) durante una reunión de trabajo con líderes nacionales del sector.

Como parte del impulso económico sin límites que ha promovido el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, informó que la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México confirmó que el Estado ocupa el primer lugar en producción de fluorita y el tercer lugar en cobre.

Agregó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que el 98 por ciento de toda la fluorita de México comercializada durante mayo de 2025 proviene de San Luis Potosí, con un total de 122 mil toneladas.

Destacó que este logro cobra especial relevancia y abre oportunidades para fortalecer la producción local, impulsar la innovación y diversificar mercados, además de impulsar proyectos y eventos como la Convención de Minerales No Metálicos, con el objetivo de atraer inversión y generar desarrollo económico sostenible.