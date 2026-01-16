SAN LUIS POTOSÍ DESTACA ANUNCIO DE INVERSIÓN DE GENERAL MOTORS

• El trabajo coordinado entre la armadora y el Gobierno del Estado refuerza la confianza y la competitividad industrial.

General Motors México anunció una inversión cercana a los mil millones de dólares para el fortalecimiento de sus operaciones de manufactura en el país, lo que refrenda su confianza en México y en entidades con vocación industrial como San Luis Potosí, donde la armadora mantiene una presencia estratégica dentro del sector automotriz.

El anuncio se da en el marco de los resultados obtenidos por la empresa al cierre de 2025, año en el que General Motors comercializó más de 198 mil unidades y alcanzó una participación de mercado superior al 12 por ciento a nivel nacional, consolidándose como una de las principales marcas del sector.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, destacó que este anuncio de inversión refleja el entorno favorable que se ha construido en San Luis Potosí para la llegada y consolidación de proyectos productivos, resultado del trabajo institucional impulsado por la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El funcionario subrayó que la presencia y expansión de General Motors fortalecen la cadena productiva regional, impulsan el empleo formal y posicionan a San Luis Potosí como un destino competitivo para la inversión nacional e internacional, en un contexto de crecimiento y modernización de la industria automotriz.