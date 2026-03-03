26 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

SAN LUIS POTOSÍ DESTACA A NIVEL NACIONAL POR SU REDUCCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO

By Redacción
95
spot_img
lunes, marzo 2, 2026

• El estado se posiciona entre las entidades más seguras del país al registrar cifras históricas a la baja en homicidios dolosos y feminicidios durante el inicio de 2026.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros meses del 2026 San Luis Potosí, ha mantenido la tendencia a la baja en la comisión de homicidios dolosos y feminicidios, como resultado de la estrategia integral de seguridad implementada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para pacificar las cuatro regiones del estado.
Lo anterior lo afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien destacó que durante el mes de febrero el estado registró únicamente tres homicidios dolosos, una cifra excepcional que coloca a la entidad potosina como la tercera con menor incidencia a nivel nacional, lo que demuestra que la coordinación entre los tres niveles de gobierno está dando buenos resultados.
Torres Sánchez, subrayó que los indicadores de violencia de género también posicionan a San Luis Potosí por debajo de la media nacional, pues en enero, con un feminicidio registrado, la entidad logró ubicarse en el lugar 21 nacional y en el puesto 14 en cuanto a tasa de incidencia por cada 100 mil mujeres. En el rubro de mujeres víctimas de homicidio doloso, la entidad ocupó el lugar 19 en el país, con un registro de dos víctimas y una tasa de 0.13 casos por cada 100 mil mujeres-
Finalmente, el secretario general de Gobierno, reiteró que estos buenos resultados en homicidios dolosos y culposos contra mujeres validan la efectividad de las políticas públicas de la actual administración y enfatizó que se continuará fortaleciendo la presencia policial y la inteligencia operativa conforme a las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias potosinas.

Artículo anterior
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REFUERZA ATENCIÓN A INFANTES AUTISTAS Y SUS FAMILIAS
Artículo siguiente
RICARDO GALLARDO GARANTIZA CALIDAD DE VIDA EN LA HUASTECA
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.