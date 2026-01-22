SAN LUIS POTOSÍ DESTACA A NIVEL NACIONAL POR SU PRODUCCIÓN MINERA

• El INEGI lo ubica en el primer lugar nacional en fluorita; tercero en cobre y quinto en plata

Mientras la producción minerometalúrgica nacional reportó una caída del 4.2 por ciento a tasa anual en noviembre de 2025, San Luis Potosí se mantiene como referente nacional por sus altos volúmenes de producción, principalmente de fluorita, plata y cobre.

Según los datos más recientes de la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado registró un incremento del 0.4 por ciento en cobre para alcanzar las 2 mil 439 toneladas y con ello ubicarse como la tercera entidad federativa con mayor producción, solo debajo de Sonora y Zacatecas.

San Luis Potosí también es líder en la producción de fluorita, pues solamente dos entidades producen este metal. La entidad potosina tuvo una producción, en noviembre del 2025, de 123 mil 064 toneladas, muy por encima del segundo estado en la República que produce fluorita, que es Coahuila y contribuyó con 2 mil 346 toneladas.

Además, en dicho periodo, con 13 mil 791 toneladas de plata producidas, San Luis Potosí se ubicó en el quinto lugar nacional, por debajo de Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sonora.