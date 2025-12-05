14.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

SAN LUIS POTOSÍ DESTACA A NIVEL NACIONAL POR SU LUCHA CONTRA LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA

By Redacción
54
sábado, diciembre 6, 2025

• El INEGI lo ubica en el tercer lugar por el número de programas sociales que maneja con recursos propios.

Con 92 programas de desarrollo social implementados con recursos propios, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí se coloca en el tercer lugar nacional, superado sólo por Tlaxcala y Sonora, que tienen 108 y 94, respectivamente, lo que demuestra la prioridad que la administración de Ricardo Gallardo Cardona ha asignado a la lucha contra la marginación y pobreza.
Lo anterior se desprende del Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales (CNGF-E) 2025, publicado este día por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual también ubica a San Luis Potosí en la novena posición de la tabla nacional por el monto del presupuesto ejercido en dichos programas, con 2 mil 922 millones de pesos; 133 millones más que lo ejercido el año anterior.
El CNGF-E 2025 también destaca el control y transparencia con que se manejan los 92 programas sociales en San Luis Potosí, de los cuales 58 tienen definidas sus reglas de operación; 18 se encontraban en proceso de integración; 15 no contaban con ellas y en uno no aplicaban.
Además, de los 92 programas de desarrollo social implementados por el Gobierno potosino, 72 contaban con padrón de beneficiarios; nueve estaban en proceso de integración; cuatro no contaban con padrón y en cinco no aplicaba esta condición.
El pasado mes de agosto el INEGI reportó que la población en situación de pobreza en San Luis Potosí pasó de un millón 214 mil personas en 2020 a 874 mil 800 en 2024, lo que representa una disminución del 30 por ciento.

Artículo anterior
RICARDO GALLARDO PREMIA A MEDALLISTAS POTOSINOS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.