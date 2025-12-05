SAN LUIS POTOSÍ DESTACA A NIVEL NACIONAL POR SU LUCHA CONTRA LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA

• El INEGI lo ubica en el tercer lugar por el número de programas sociales que maneja con recursos propios.

Con 92 programas de desarrollo social implementados con recursos propios, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí se coloca en el tercer lugar nacional, superado sólo por Tlaxcala y Sonora, que tienen 108 y 94, respectivamente, lo que demuestra la prioridad que la administración de Ricardo Gallardo Cardona ha asignado a la lucha contra la marginación y pobreza.

Lo anterior se desprende del Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales (CNGF-E) 2025, publicado este día por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual también ubica a San Luis Potosí en la novena posición de la tabla nacional por el monto del presupuesto ejercido en dichos programas, con 2 mil 922 millones de pesos; 133 millones más que lo ejercido el año anterior.

El CNGF-E 2025 también destaca el control y transparencia con que se manejan los 92 programas sociales en San Luis Potosí, de los cuales 58 tienen definidas sus reglas de operación; 18 se encontraban en proceso de integración; 15 no contaban con ellas y en uno no aplicaban.

Además, de los 92 programas de desarrollo social implementados por el Gobierno potosino, 72 contaban con padrón de beneficiarios; nueve estaban en proceso de integración; cuatro no contaban con padrón y en cinco no aplicaba esta condición.

El pasado mes de agosto el INEGI reportó que la población en situación de pobreza en San Luis Potosí pasó de un millón 214 mil personas en 2020 a 874 mil 800 en 2024, lo que representa una disminución del 30 por ciento.