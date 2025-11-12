SAN LUIS POTOSÍ CONSOLIDA SU LIDERAZGO LABORAL 

* Con un crecimiento constante en el empleo formal y salarios por encima del promedio nacional, el estado confirma su solidez y capacidad para generar oportunidades.

Durante octubre de 2025, San Luis Potosí generó mil 768 nuevos empleos formales, alcanzando 486 mil 500 personas aseguradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este crecimiento refleja el compromiso del Gobierno del Estado que encabeza el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la creación de empleos bien remunerados y para todos.

Al respecto el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Crisógono Sánchez Lara detalló que en lo que va del año se han generado 7 mil 741 empleos, y 29 mil 528 durante el actual sexenio, consolidando una tendencia positiva en el mercado laboral.

Agregó que los ajustes estacionales en ciertos sectores generaron una ligera variación anual, sin embargo, el balance mensual fue positivo, mostrando que el empleo en San Luis Potosí continúa fortaleciéndose y avanzando sin límites

Finalmente Sánchez Lara puntualizó que salario promedio de cotización se ubicó en 627.10 pesos diarios, superior al promedio nacional, con un incremento de 182.73 pesos desde el inicio del sexenio. El comercio, los servicios y la industria manufacturera se consolidan como los principales motores del empleo, mientras que el sector agropecuario muestra una leve recuperación.