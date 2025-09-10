SAN LUIS POTOSÍ CON REDUCCIÓN HISTÓRICA DE HOMICIDIOS, RECONOCE GOBIERNO FEDERAL

• Con un trabajo y coordinación sin límites, San Luis Potosí en el último año redujo el 71 por ciento de homicidios, colocándose en segundo lugar nacional solo después de Zacatecas.

San Luis Potosí alcanzó una reducción histórica en homicidios dolosos del 71 por ciento de septiembre de 2024 a agosto de 2025, lo que lo posiciona como el segundo Estado con mayor disminución, sólo después de Zacatecas, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), lo que confirma la exitosa estrategia de seguridad impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Estos resultados reflejan la estrategia que en el último año destinó más de 600 millones de pesos en equipamiento y tecnología, que incluyeron un helicóptero, 160 vehículos entre blindados Rhino, patrullas para la Guardia Civil Estatal y ayuntamientos, camionetas para Protección Civil y equipo especializado para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Durante la Conferencia Matutina de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, se reveló que San Luis Potosí representa sólo el 1 por ciento de las víctimas de homicidio doloso a nivel nacional de enero a agosto de 2025, mientras que en agosto de 2025 apenas representó el 0.5 por ciento del total nacional y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, reportó un operativo de relevancia en Matehuala con el que también se impone la paz y el orden en el territorio potosino.

Con estos resultados, San Luis Potosí continúa fortaleciendo el trabajo sin límites para la reducción de la incidencia delictiva y ofrecer a las familias entornos más seguros y en paz con el trabajo coordinado con el Gobierno de México y los ayuntamientos.