SAN LUIS POTOSÍ BRILLA CON EVENTOS SIN LÍMITES

• Gastronomía, música, cultura y tradición se unen en un fin de semana lleno de alegría, donde cada rincón ofrecerá experiencias únicas para todas las edades.

Gracias al clima de paz y estabilidad que se vive en San Luis Potosí, el Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona invita a las familias potosinas y visitantes a disfrutar sin límites de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 y una amplia variedad de eventos gratuitos del 22 al 24 de agosto en la zona metropolitana.

El viernes 22, Soledad de Graciano Sánchez se hace presente en la Fenapo con el “Día de la Garnacha” desde las 14:00 horas, ofreciendo enchiladas y gorditas. Se invita a las familias a seguir degustando de los platillos típicos de los municipios gratis, pues también participarán en el “Día de la Garnacha” Villa de Pozos el 23 de agosto y la capital el 25 de agosto.

También este viernes, El Foro se enciende con La Arrolladora en el Teatro del Pueblo y María José en el Palenque. Además, la Cineteca Alameda proyectará las siguientes películas del 22 al 24 de agosto, Eddigton, Segundo Premio y Rosario Herencia Maldita, mientras que el Museo Leonora Carrington inaugura la exposición “Nigredo Nabs D” este viernes 22 a las 19:00 horas.

El sábado 23, el Teatro del Pueblo recibe a Los Inquietos del Norte y Herederos de Nuevo León, mientras que en el Palenque se presentará Carin León esa noche y también el domingo.

Para cerrar con broche de oro, el domingo 24 la Plaza del Mariachi celebrará el Festival del Huapango y Tacataca Show con Jirillos de San Marcos y Los Viejones del Pedregal a las 20:00 horas.

Además, este 22, 23 y 24 de agosto, se llevará a cabo el Gran Torneo Charro de Feria en el Lienzo Hermoso Cariño y el Festival Cultural de las Cactáceas en el Museo del Ferrocarril, con talleres, conferencias y productores de todo el país, un evento gratuito para todas las edades.