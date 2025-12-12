26.8 C
SAN LUIS POTOSÍ ARMONIZA SU LEGISLACIÓN CONTRA LA EXTORSIÓN

By Redacción
128
viernes, diciembre 12, 2025

* El Gobierno del Estado inició los trabajos para armonizar la legislación local con la nueva Ley General de Extorsión.

La Secretaría General de Gobierno inició la homologación de la normatividad Estatal tras las reformas federales a la Ley General en materia de extorsión, con el fin de alinear el marco jurídico de San Luis Potosí a las nuevas disposiciones nacionales. El secretario General, J. Guadalupe Torres Sánchez, dijo que la entidad mantiene una tendencia a la baja en este delito, con una tasa de 3.62 por cada 100 mil habitantes al corte de 2024, lo que permite avanzar en la armonización desde un contexto de estabilidad.
Agregó que, en paralelo, el Gobierno del Estado refuerza acciones preventivas en regiones como la Huasteca mediante operativos coordinados con la Fiscalía General del Estado, a fin de fortalecer sin límites la presencia institucional y asegurar que la actualización legal se acompañe de estrategias efectivas de protección y combate a la extorsión, tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

