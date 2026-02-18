32.8 C
SAN LUIS PODRÍA DETONAR HASTA MIL MILLONES DE DÓLARES EN INVERSIÓN DURANTE 2026

miércoles, febrero 18, 2026

• Un portafolio de proyectos productivos consolida a la entidad como un polo industrial atractivo y con capacidad para un crecimiento récord.

Gracias al impulso económico del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí mantiene un portafolio de 43 proyectos de inversión registrados a febrero de 2026, equivalentes a 707.2 millones de dólares y con una proyección de 5 mil 645 empleos directos. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) se garantiza acompañamiento institucional a iniciativas nacionales e internacionales que fortalecen la actividad productiva y reflejan la confianza empresarial en el clima de estabilidad y crecimiento de una entidad que avanza sin límites hacia la expansión industrial.
El titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, destacó que los proyectos se concentran en sectores como manufactura, automotriz, autopartes, electrodomésticos, energía, logística, construcción e infraestructura industrial, además de servicios estratégicos. La participación de capital proveniente de Japón, China, Alemania, Italia, Corea del Sur, España, Estados Unidos y México diversifica la base económica Estatal y amplía las oportunidades de desarrollo para la población.
De mantenerse este ritmo de consolidación, la entidad podría detonar hasta mil millones de dólares durante 2026, fortaleciendo su posicionamiento nacional. Este dinamismo productivo se traduce en empleo, competitividad y crecimiento sostenido, como muestra del cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, que afianza su papel como uno de los motores industriales del país.

