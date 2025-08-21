21.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

SAN LUIS ORGANIZA COPA NACIONAL FENAPO SANTOS DEL POTOSÍ

By Redacción
70
spot_img
miércoles, agosto 20, 2025

• El auditorio Miguel Barragán, el auditorio de la Renovación Moral en el Parque Tangamanga II y La Loma serán sede de este evento para un deporte sin límites.

Del 22 al 24 de agosto, San Luis Potosí será sede de uno de los torneos de basquetbol amateur más importantes del país, la Copa Nacional Fenapo Santos del Potosí, que reunirá a equipos en categoría libre varonil, donde se entregará una bolsa de premiación de 190 mil pesos en efectivo.
Con el impulso sin límites al deporte que promueve el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, la bolsa de premiación se repartirá entre los tres primeros lugares: el ganador del primer lugar se llevará 100 mil pesos; el segundo, 60 mil pesos y el tercero obtendrá 30 mil pesos.
Las sedes oficiales de la competencia serán la casa de los Santos del Potosí que es el Auditorio Miguel Barragán, obteniendo la experiencia de jugar en una cancha profesional en donde se ha presentado la Selección Mexicana de Basquetbol, el Auditorio de la Renovación Moral en el Parque Tangamanga II, así como el Club Deportivo La Loma.

Artículo anterior
VINCULACIÓN LABORAL SIN LÍMITES PARA JÓVENES POTOSINOS
Artículo siguiente
Desmantelan campamento del crimen organizado en Sinaloa
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.