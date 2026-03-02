27.1 C
SAN LUIS MANTIENE BAJO CONTROL PLAGA DEL GUSANO BARRENADOR

lunes, marzo 2, 2026

* Productores y autoridades estatales fortalecen acciones preventivas en las cuatro regiones para proteger la sanidad animal y la economía ganadera.

Gracias al respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí mantiene bajo control la plaga del gusano barrenador del ganado durante los primeros meses de 2026. A través de talleres y capacitaciones dirigidas a productores en todo el territorio potosino, se refuerzan medidas preventivas que permiten contener casos de gusaneras y proteger la actividad pecuaria, en un esfuerzo sin límites para salvaguardar la economía rural.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), en coordinación con las uniones ganaderas y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ha extendido acciones sanitarias desde los primeros reportes en municipios de la Huasteca hacia la región Media, Centro y Altiplano. Entre las medidas destacan baños de ganado, limpieza de heridas y corrales, así como orientación técnica para evitar que la mosca Cochliomyia hominivorax afecte a los hatos.
Las recientes jornadas informativas en diversos municipios fortalecen la cultura de prevención y el reporte oportuno ante cualquier caso sospechoso. Este trabajo conjunto consolida el cambio que se vive y se siente en el campo potosino, al priorizar la sanidad animal como base del desarrollo productivo.

