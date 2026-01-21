SAN LUIS IMPULSA TALENTO JOVEN EN ROBÓTICA E IA

* Estudiantes de secundaria y preparatoria podrán desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social en un certamen Estatal alineado a retos globales.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) lanzó la convocatoria para el AI for Good – Youth Challenge: San Luis Potosí 2026, dirigida a estudiantes de educación secundaria y media superior de instituciones públicas y privadas, con el objetivo de fomentar el interés por la robótica y la inteligencia artificial desde las aulas. Esta iniciativa se suma al impulso que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha dado a la ciencia, la innovación y la formación de nuevas generaciones con herramientas de alto impacto.

El concurso forma parte del programa internacional del mismo nombre y plantea como reto para 2026 la Agricultura Sostenible, donde los equipos, integrados por hasta tres estudiantes con acompañamiento de una persona mentora, deberán diseñar y programar soluciones tecnológicas que atiendan problemáticas reales de su entorno social, ambiental o productivo. Con ello, se fortalecen habilidades científicas, pensamiento crítico y trabajo colaborativo, abriendo nuevas posibilidades para que la creatividad y el talento de la juventud se traduzcan en soluciones concretas.

Los proyectos podrán registrarse hasta el 13 de marzo de 2026 y serán evaluados por un comité especializado. Los equipos ganadores representarán al Estado en la etapa nacional en Nuevo León y, de ser seleccionados, en la fase internacional en Ginebra, Suiza. Esta participación refleja de manera tangible el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, donde se generan oportunidades sin límites para el talento joven y el desarrollo tecnológico. La convocatoria está disponible en: https://sedeco.slp.gob.mx/copocyt/tramites-y-servicios/torneo-de-robotica/.