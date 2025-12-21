12.6 C
SAN LUIS IMPULSA SU ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA AVANZADA

By Redacción
domingo, diciembre 21, 2025

* La entidad se prepara para ampliar la red de monitoreo inteligente y acelerar la inversión en prevención y vigilancia en las cuatro regiones.

Durante 2026, San Luis Potosí reforzará los Puntos de Monitoreo Inteligentes como parte de una estrategia integral sin límites para blindar el territorio Estatal, resultado de las gestiones realizadas ante la Federación por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, enfocadas en mejorar la capacidad de respuesta y prevención en materia de seguridad pública.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), Nohemí Proal Huerta, detalló que, tras los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Estado presentará anteproyectos de inversión que permitirán agilizar la concertación de recursos y su aplicación desde el inicio del próximo año. Estos fondos se destinarán principalmente a la ampliación de los Puntos de Monitoreo Inteligentes, así como a la incorporación de sistemas de videovigilancia en los nuevos Puntos de Revisión que ya se encuentran en construcción y que estarán enlazados al C5.
De manera complementaria, la estrategia contempla el fortalecimiento de la capacitación de elementos estatales y municipales, impulsando una coordinación permanente con la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana.

