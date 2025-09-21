25.2 C
SAN LUIS IMPULSA LA IGUALDAD CON EL CUARTO CONGRESO 50+1

By Redacción
domingo, septiembre 21, 2025

* Más de mil liderazgos femeninos se reunirán en el Estado para fortalecer la agenda de género sin límites.

El Centro de Negocios Potosí será sede, el próximo 10 de octubre, del Cuarto Congreso Nacional de la Colectiva 50+1, que reunirá a más de mil liderazgos femeninos con paneles, conferencias magistrales, actividades culturales y reconocimientos a mujeres y aliados destacados. El evento refleja el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con un San Luis Potosí que avanza sin límites, promoviendo la participación activa y el talento de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo.
El Congreso incluirá también la asamblea de presidentas de capítulos locales, una cena de integración y un recorrido cultural por la ciudad, consolidando al Estado como un destino estratégico para grandes eventos y la innovación social. La administración Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), reconoce que este encuentro no solo fortalece la agenda de igualdad, sino que también genera un impacto positivo en la economía local al atraer visitantes, medios de comunicación y aliados estratégicos.

