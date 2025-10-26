14.2 C
San Luis Potosí
SAN LUIS IMPULSA LA CIENCIA E INNOVACIÓN EN EL CAMPO

lunes, octubre 27, 2025
* Fortaleció la productividad y la investigación agropecuaria en la Sexagésima Reunión Nacional de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal, Acuícola y Pesquera.

San Luis Potosí fortalece la productividad del campo mexicano al ser sede y participar en la Sexagésima Reunión Nacional de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal, Acuícola y Pesquera 2025, organizada en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). En este evento se recibió a más de 300 investigadores, catedráticos, estudiantes y directivos del sector agropecuario de los 32 estados del país, quienes compartieron experiencias exitosas sobre calidad, sanidad y rentabilidad de los productos del campo.
Durante la inauguración se entregaron galardones a los proyectos más eficientes de 2024. El Centro de Producción Santa Rita de Rioverde recibió el galardón al Mérito Agrícola por su alta producción y calidad, con más de 13 millones de kilogramos anuales de tomate, pimientos y otras hortalizas. Esta empresa Estatal, con participación del sector social, destacó por integrar innovación, productividad y desarrollo comunitario.
Las actividades continuaron del 22 al 25 de octubre con talleres, conferencias magistrales y cursos, donde se difundieron avances que mejoran la sanidad, el manejo de plagas y la productividad del campo potosino, consolidando la visión del Gobierno del Estado de impulsar la ciencia y la innovación sin límites.

