SAN LUIS IMPULSA INVERSIÓN Y ELECTROMOVILIDAD

• El Gobierno Estatal fortalece la colaboración público-privada, para atraer inversiones y promover proyectos de innovación que consoliden la competitividad de la Entidad.

Con el objetivo de fortalecer la competitividad e impulsar la innovación en San Luis Potosí, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y el Consejo Asesor Empresarial del Gobierno de México, acordaron acciones conjuntas enfocadas en atraer inversiones, promover exportaciones y desarrollar proyectos de electromovilidad.

El titular de Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, y la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno de México Altagracia Gómez Sierra acordaron fortalecer la colaboración público-privada y realizar una próxima visita a la zona industrial, con el fin de impulsar nuevas oportunidades productivas y atraer inversiones aprovechando la estabilidad, el talento y la ubicación estratégica de San Luis Potosí bajo el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

El compromiso de la Secretaría de Desarrollo Económico se reafirma en promover un entorno favorable para los negocios, generando confianza y condiciones que favorezcan la instalación de nuevas inversiones. A través de la participación en espacios como el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), San Luis Potosí refuerza su papel como un referente nacional en materia de desarrollo económico sostenible, innovación y competitividad global.