SAN LUIS FORTALECE SU PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA LABORAL NACIONAL

* La entidad suma acuerdos y estrategias durante los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria 2025 de la Conasetra, orientados al empleo digno y al fortalecimiento del sistema laboral.

San Luis Potosí concluyó su participación en la Primera Sesión Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Secretarías del Trabajo (Conasetra), donde, se avanzó en acuerdos que fortalecen la coordinación nacional para consolidar el Sistema de Justicia Laboral.

La delegación potosina participó en las ponencias y mesas de trabajo lideradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, espacio en el que se presentaron lineamientos y políticas públicas que promueven un desarrollo laboral sin límites y que coinciden con las estrategias que ha impulsado el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Durante la jornada, se expusieron los avances nacionales en justicia laboral, conciliación y fortalecimiento sindical. Las Secretarías del Trabajo estatales compartieron experiencias y retos en capacitación, verificación, empleo formal y trabajo digno, además de presentar buenas prácticas de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Como resultado de este intercambio, se suscribió un Convenio de Colaboración para la tramitación de exhortos entre juntas locales.