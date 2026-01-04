SAN LUIS FORTALECE SU LIDERAZGO MINERO NACIONAL

* La actividad minera se consolida como motor económico del Estado, con liderazgo productivo, generación de empleos y una visión de crecimiento sostenible.

San Luis Potosí mantiene una posición estratégica en el sector minero a nivel nacional, al concentrar más del 98 por ciento de la producción de fluorita del país, lo que lo coloca como un referente clave en las cadenas globales de suministro. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, dijo que este desempeño reafirma a la minería como uno de los pilares económicos más sólidos de la entidad y como un factor determinante para su competitividad.

Además del liderazgo en fluorita, el Estado ocupa lugares destacados en la producción de cobre y zinc, fortaleciendo la diversificación del sector y generando más de 16 mil empleos directos, principalmente en regiones como el Altiplano. Este dinamismo refleja un modelo de desarrollo que aprovecha el potencial productivo y permite que la economía local siga avanzando sin límites, con impacto directo en las comunidades donde se desarrolla esta actividad.

Este crecimiento sostenido responde a la ruta económica impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, orientada a consolidar un entorno atractivo para la inversión, con criterios de sustentabilidad y responsabilidad social. Bajo esta visión, la minería no solo posiciona a San Luis Potosí en la vanguardia nacional, sino que también contribuye al bienestar y desarrollo de las y los potosinos.