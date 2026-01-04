13.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

SAN LUIS FORTALECE SU LIDERAZGO MINERO NACIONAL

By Redacción
123
spot_img
lunes, enero 5, 2026

* La actividad minera se consolida como motor económico del Estado, con liderazgo productivo, generación de empleos y una visión de crecimiento sostenible.

San Luis Potosí mantiene una posición estratégica en el sector minero a nivel nacional, al concentrar más del 98 por ciento de la producción de fluorita del país, lo que lo coloca como un referente clave en las cadenas globales de suministro. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, dijo que este desempeño reafirma a la minería como uno de los pilares económicos más sólidos de la entidad y como un factor determinante para su competitividad.
Además del liderazgo en fluorita, el Estado ocupa lugares destacados en la producción de cobre y zinc, fortaleciendo la diversificación del sector y generando más de 16 mil empleos directos, principalmente en regiones como el Altiplano. Este dinamismo refleja un modelo de desarrollo que aprovecha el potencial productivo y permite que la economía local siga avanzando sin límites, con impacto directo en las comunidades donde se desarrolla esta actividad.
Este crecimiento sostenido responde a la ruta económica impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, orientada a consolidar un entorno atractivo para la inversión, con criterios de sustentabilidad y responsabilidad social. Bajo esta visión, la minería no solo posiciona a San Luis Potosí en la vanguardia nacional, sino que también contribuye al bienestar y desarrollo de las y los potosinos.

Artículo anterior
DETONA RICARDO GALLARDO INFRAESTRUCTURA A FAVOR DEL CUIDADO ANIMAL EN SAN LUIS
Artículo siguiente
MOVILIDAD CAMBIA LA VIDA DE LAS FAMILIAS EN SAN LUIS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.