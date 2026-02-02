SAN LUIS FORTALECE SU LIDERAZGO DENTRO DE LA REGIÓN NORESTE, LA MÁS COMPETITIVA DEL PAÍS

* El Índice de Competitividad Regional 2026 del IMCO reconoce al Noreste como primer lugar nacional, con San Luis Potosí como estado clave gracias a sus avances en seguridad, infraestructura y promoción internacional.

San Luis Potosí se consolida como un estado estratégico dentro de la región Noreste, la más competitiva de México, de acuerdo con el Índice de Competitividad Regional (ICR) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Este estudio posiciona al Noreste en el primer lugar nacional por su capacidad para atraer y retener inversión y talento, destacando a San Luis Potosí como un actor clave en este liderazgo regional, resultado de un cambio que hoy se vive y se siente en su dinamismo económico.

El IMCO señala que la competitividad se construye a partir de entornos de certeza, infraestructura y seguridad. Bajo la conducción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Estado ha impulsado acciones estratégicas en estos rubros, fortaleciendo la confianza para la actividad productiva, manteniendo una baja tasa de desempleo y generando condiciones de estabilidad que se traducen en crecimiento económico sostenido y mejores oportunidades para la población.

En materia de desarrollo económico, San Luis Potosí ha fortalecido su proyección internacional con oficinas de negocios en Estados Unidos y Japón, que promueven al estado en mercados estratégicos y facilitan su integración a cadenas globales de valor, en sintonía con las oportunidades del nearshoring. Con una visión de largo plazo, el estado consolida su papel como pilar de la competitividad regional, demostrando que el cambio que se vive y se siente se refleja en mayor inversión, desarrollo económico y bienestar para las familias potosinas.