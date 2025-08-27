24.5 C
San Luis Potosí
SAN LUIS FORTALECE LAZOS COMERCIALES CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

By Redacción
61
miércoles, agosto 27, 2025

* Más de 100 empresas participaron en la Misión Comercial USA-Canadá-México, donde San Luis Potosí promovió inversiones y alianzas estratégicas para impulsar su desarrollo económico.

Más de 100 empresas de Estados Unidos y Canadá participaron en la Misión Comercial USA-Canadá-México, en la capital del país donde el Gobierno de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), sostuvo reuniones estratégicas para fortalecer el comercio y atraer inversiones clave.
Gracias a la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí se posiciona como un destino competitivo para la inversión extranjera, generando empleos sin límites integrándose a cadenas globales de valor y consolidando su presencia en mercados internacionales.
Durante el encuentro, el titular de la Sedeco Jesús Salvador González Martínez, destacó las ventajas competitivas del estado, así como el potencial de la Expo Potosí Industrial 2025, en una serie de encuentros B2B que promueven alianzas estratégicas en América del Norte.

