SAN LUIS FORTALECE INCLUSIÓN LABORAL SIN LÍMITES

* La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará continuidad a una estrategia integral para fortalecer la inclusión laboral, con ferias de empleo especializadas y capacitación, entre otras acciones.

En 2026, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dará continuidad a una estrategia integral para fortalecer la inclusión laboral, con ferias de empleo especializadas y programas de capacitación dirigidos a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. Estas acciones, impulsadas en atención a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de generar vínculos efectivos con empresas y ampliar el acceso a vacantes formales.

Como parte de esta estrategia, se realizará un diagnóstico para depurar expedientes inactivos en la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, con el fin de agilizar los procesos y garantizar una justicia laboral oportuna. También se estructurará un calendario permanente de ferias de empleo orientado a disminuir la informalidad y aumentar la participación en el empleo formal y sin límites.

La dependencia trabaja además en la transición a jornadas laborales de 40 horas mediante mesas con sindicatos y empresas, y prepara un programa de reconversión laboral hacia sectores sostenibles, vinculados con la economía circular y la electromovilidad.