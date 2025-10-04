25.6 C
San Luis Potosí
SAN LUIS FORTALECE COORDINACIÓN ENERGÉTICA CON CFE

By Redacción
sábado, octubre 4, 2025

* SEDECO y la Comisión Federal de Electricidad avanzan en proyectos de infraestructura eléctrica para respaldar el crecimiento industrial de la entidad.

Con el propósito de dar seguimiento a proyectos estratégicos de infraestructura energética, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Jesús Salvador González Martínez, sostuvo una reunión con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Albino Soriano Zúñiga, en la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, en Jalisco.
Durante el encuentro se revisó el avance de la subestación IMPRO de 40 MVAs y las gestiones en materia de transmisión eléctrica, consideradas esenciales para garantizar un suministro confiable de energía que acompañe el desarrollo industrial y económico de San Luis Potosí.
El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, refrenda así su compromiso de impulsar un progreso energético sostenible, fortaleciendo la competitividad y la atracción de inversiones, y consolidando un modelo de crecimiento sin límites en beneficio de las y los potosinos.

