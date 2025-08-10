30 C
San Luis Potosí
ESTADO

SAN LUIS ESTRENARÁ GRUPO DE ELITE EN OCTUBRE

By Redacción
domingo, agosto 10, 2025

* Con capacitación internacional, equipo especializado y mando directo, reforzará la estrategia de seguridad en San Luis Potosí.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que en octubre próximo entrará en funciones un grupo especial de la Guardia Civil Estatal, capacitado en operaciones y tácticas de alto nivel para garantizar la seguridad y mantener la paz y tranquilidad en los 59 municipios. Actualmente, este cuerpo élite se encuentra en etapa de formación bajo la instrucción de especialistas extranjeros, lo que garantiza un adiestramiento integral y moderno.
Destacó que se trata de elementos con experiencia comprobada en seguridad pública, que han aprobado los exámenes de control y confianza y que cuentan con el perfil idóneo para desempeñar funciones especializadas. La preparación incluye conocimientos complementarios a la labor policial fortaleciendo sus capacidades para actuar de manera precisa y efectiva en situaciones de alto riesgo.
Este grupo recibirá formación en inteligencia, manejo y desactivación de artefactos, intervención de frecuencias y otras áreas que requieren adiestramiento técnico avanzado. Con equipamiento de última generación y entrenamiento intensivo, estará preparado para reaccionar de manera inmediata y profesional ante cualquier amenaza consolidando una estrategia de seguridad sin límites para la protección y tranquilidad de las familias potosinas.
Este grupo táctico especializado estará bajo el mando directo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, lo que permitirá una operación más ágil y eficiente garantizando acciones oportunas, coordinadas y con resultados tangibles en beneficio de la sociedad.

