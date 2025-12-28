SAN LUIS ESCALA EN COMPETITIVIDAD NACIONAL

* El avance en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO refleja una administración enfocada en transparencia, modernización institucional y crecimiento económico sostenido.

San Luis Potosí registró un avance significativo en el Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) al escalar seis posiciones en un solo año, pasando del lugar 18 al 12 a nivel nacional. Este resultado consolida una ruta de trabajo impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, donde la modernización administrativa, la rendición de cuentas y la eficiencia institucional se han convertido en pilares para atraer inversión, generar empleo y fortalecer la confianza ciudadana.

Como parte de las acciones previstas para 2026, el Estado dará seguimiento puntual a la armonización de su marco jurídico con las disposiciones federales en materia de transparencia. Este proceso, encabezado por la Secretaría General de Gobierno (SGG), busca adecuar los mecanismos institucionales a un nuevo modelo que fortalezca la claridad en la gestión pública, manteniendo la autonomía y operatividad de los organismos responsables, en un contexto de cambio sin límites.

El secretario General, J. Guadalupe Torres Sánchez, detalló que la evaluación contempla el futuro institucional de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), con distintas alternativas para su integración administrativa, siempre con el objetivo de asegurar procesos digitales, servicios públicos confiables y una gestión abierta. Estos factores fueron determinantes para que San Luis Potosí se ubicara en el nivel de competitividad media alta, reafirmando su posición como una entidad en constante evolución y con visión de largo plazo.