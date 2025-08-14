29.8 C
SAN LUIS CONSTRUYE UNA SOCIEDAD MÁS CÍVICA Y BASES SÓLIDAS PARA EL DESARROLLO

* Notarios a nivel nacional y local reconocen el interés del Gobierno en San Luis Potosí por fortalecer la cultura de la previsión.

Durante la presentación de la Jornada Notarial “Meses del Testamento”, los presidentes del Colegio Nacional y Estatal del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro y Juan Carlos Barrón Cerda, respectivamente, reconocieron el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por encabezar esta campaña que inicia el 1º de septiembre, enfocada en fomentar la previsión patrimonial y la protección familiar en beneficio directo de las familias potosinas.
Ricardo Vargas Navarro destacó que, por primera vez, esta jornada incluirá precios preferenciales para personal de seguridad pública y cuerpos de rescate como Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, quienes podrán elaborar su testamento por mil pesos. Afirmó que este documento “no es solo legal, sino un acto de amor y responsabilidad que protege el futuro de los seres queridos”.
Juan Carlos Barrón Cerda agradeció el respaldo del Gobierno Estatal y reiteró el compromiso de las y los notarios de San Luis Potosí para brindar asesoría clara y accesible. Subrayó que esta campaña construye una nueva cultura de la previsión que fortalece a las familias y a la sociedad, ofreciendo costos preferenciales para que todos puedan acceder a este trámite.

