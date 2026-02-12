SAN LUIS CONSOLIDA SU LIDERAZGO AUTOMOTRIZ

* La visita a la planta japonesa Nissin confirma la solidez industrial del Estado y su vínculo estratégico con la inversión asiática.

Gracias a la gestión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí fortalece su liderazgo automotriz con la visita a la planta Nissin Manufactura de México, realizada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, donde se subrayó la confianza de la inversión japonesa en la entidad. El recorrido por las instalaciones en el Parque Industrial Colinas de San Luis evidenció la consolidación del clúster manufacturero y el cambio que se vive y se siente en la dinámica económica del Estado.

En la visita participaron representantes del Gobierno Estatal, del municipio de Villa de Pozos y directivos de la empresa y del parque industrial. Nissin, instalada desde 2012 como proveedora Tier 1 de componentes de alta precisión para motores y transmisiones, forma parte de un complejo que alberga más de 30 compañías, 10 de ellas japonesas, en un entorno de crecimiento sin límites que amplía la capacidad productiva de la zona metropolitana.

La ubicación estratégica del Parque Colinas y su conexión con los principales corredores logísticos del Bajío impulsan la competitividad manufacturera y refuerzan la relación económica entre San Luis Potosí y Japón. Este entorno favorece la llegada de nuevas inversiones y consolida a la entidad como un polo nacional en desarrollo automotriz.