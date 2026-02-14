SAN LUIS CONSOLIDA SU FUERZA INDUSTRIAL

* La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación reconoce el crecimiento económico del Estado y la coordinación con el sector productivo.

Gracias al fortalecimiento económico impulsado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el sector empresarial amplía sus oportunidades de crecimiento con acciones orientadas a la atracción de inversión y a la competitividad. Durante su visita a la entidad, la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, destacó que el respaldo institucional ha favorecido un desarrollo industrial sin límites y un entorno propicio para nuevas inversiones.

En la toma de protesta de la mesa directiva 2026-2027 de la Cámara en San Luis Potosí, reconoció la coordinación entre autoridades y empresarios como un factor que fortalece la actividad productiva en esta región del país. La dirigencia nacional subrayó que la industria de la transformación mantiene un papel decisivo en la generación de empleo que, sumada al impulso a la inversión extranjera, abona a la expansión del sector manufacturero, particularmente en el ramo automotriz.

El dinamismo industrial del Estado, con un crecimiento superior al 40 por ciento en la última década vinculado a la manufactura, coloca a San Luis Potosí como un referente nacional. Este desempeño se alinea con el cambio que se vive y se siente al consolidar una economía más sólida, con interlocución permanente entre Gobierno e iniciativa privada para sostener su desarrollo.