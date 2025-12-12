SAN LUIS CONSOLIDA RUTA ESTRATÉGICA PARA IMPULSAR SU NUEVO CLÚSTER MINERO

* El Gobierno del Estado fortaleció el modelo de colaboración entre industria, academia y sector productivo.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) encabezó la Reunión del Consejo Técnico Consultivo de Minería, donde se presentó el proyecto para la conformación del Clúster Minero, un organismo diseñado para potenciar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del sector. Bajo el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Entidad avanza sin límites en el fortalecimiento de nuevas capacidades productivas que responden a los desafíos de una industria en renovación.

Durante el encuentro, el titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, destacó que la iniciativa permitirá articular esfuerzos entre empresas, proveedores locales y el ámbito académico para construir un ecosistema sólido y preparado ante los retos globales. La presentación del concepto “Minería Siglo XXI”, a cargo del especialista Lino Larraga Rodríguez, reafirmó la importancia de impulsar prácticas sustentables, digitalización y modelos colaborativos que fortalezcan el crecimiento responsable del sector.

Al cierre de la sesión, se reiteró que el proyecto continuará su ruta técnica en los próximos meses para consolidarse como una institución estratégica para el desarrollo económico. El Gobierno del Estado mantiene su compromiso de impulsar mecanismos que faciliten un crecimiento ordenado, moderno y sostenible para que San Luis Potosí afiance su liderazgo en la industria minera.