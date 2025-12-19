17.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

SAN LUIS BUSCA INTEGRARSE A LOS POLOS DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL BIENESTAR

By Redacción
113
jueves, diciembre 18, 2025

• El Gobierno Estatal presentó ante la Secretaría de Economía Federal una propuesta en la que destacó las ventajas logísticas, su ubicación estratégica de la Entidad y un proyecto al norte de la capital.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), presentó ante la Secretaría de Economía Federal la propuesta para incorporar a San Luis Potosí al Programa de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, una estrategia nacional orientada a impulsar el crecimiento productivo mediante la planeación territorial, el desarrollo de infraestructura y la aplicación de incentivos a la inversión.
El titular de Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, afirmó que la estrategia federal para atraer inversiones de alto valor y fortalecer las cadenas productivas coincide con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para impulsar sin límites el crecimiento económico de San Luis Potosí, entidad que además cuenta con ventajas logísticas clave por su ubicación estratégica y conectividad nacional e internacional.
Detalló que la propuesta contempla una superficie ubicada al norte de la ciudad de San Luis Potosí, dentro del área metropolitana ampliada, con viabilidad técnica para el desarrollo industrial y logístico, lo que permitiría una expansión ordenada, la desconcentración de la actual zona industrial y una mejor planeación urbana.

Artículo anterior
QUINTA CARAVANA DEL MIGRANTE POTOSINO PARTE CON MÁS DE 500 FAMILIAS DESDE TEXAS
Artículo siguiente
Firme atención y respuesta de la Dirección del Agua de la Capital a comunidades rurales
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.