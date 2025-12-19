SAN LUIS BUSCA INTEGRARSE A LOS POLOS DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL BIENESTAR

• El Gobierno Estatal presentó ante la Secretaría de Economía Federal una propuesta en la que destacó las ventajas logísticas, su ubicación estratégica de la Entidad y un proyecto al norte de la capital.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), presentó ante la Secretaría de Economía Federal la propuesta para incorporar a San Luis Potosí al Programa de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, una estrategia nacional orientada a impulsar el crecimiento productivo mediante la planeación territorial, el desarrollo de infraestructura y la aplicación de incentivos a la inversión.

El titular de Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, afirmó que la estrategia federal para atraer inversiones de alto valor y fortalecer las cadenas productivas coincide con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para impulsar sin límites el crecimiento económico de San Luis Potosí, entidad que además cuenta con ventajas logísticas clave por su ubicación estratégica y conectividad nacional e internacional.

Detalló que la propuesta contempla una superficie ubicada al norte de la ciudad de San Luis Potosí, dentro del área metropolitana ampliada, con viabilidad técnica para el desarrollo industrial y logístico, lo que permitiría una expansión ordenada, la desconcentración de la actual zona industrial y una mejor planeación urbana.