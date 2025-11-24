SAN LUIS AVANZA EN LA GESTIÓN DE FONDOS FEDERALES PARA SEGURIDAD 2026

* San Luis Potosí avanza en la consolidación de proyectos estratégicos de seguridad, con participación activa en la primera mesa regional para la concertación de recursos federales del próximo ejercicio.

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) gestionó fondos federales para 2026, un proceso clave que permitirá impulsar más acciones de seguridad y procuración de justicia. Bajo el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí continúa fortaleciendo sus capacidades institucionales con una visión sin límites para mantenerse entre las entidades más seguras del país.

La mesa de trabajo fue en Monterrey, Nuevo León, con la presencia de estados de la región norte convocados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante este encuentro se revisaron lineamientos, mecanismos de validación y criterios que regirán la concertación de proyectos para el próximo año.

Como parte del proceso, se analizaron las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).