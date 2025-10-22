SAN LUIS AVANZA CON FINANZAS FUERTES Y CRECIMIENTO CON JUSTICIA SOCIAL

• Estado rompe récord en recaudación y consolida estabilidad financiera histórica, destaca Sefin en comparecencia ante el Congreso del Estado.

San Luis Potosí vive una etapa de estabilidad financiera, justicia distributiva y crecimiento social gracias a una gestión pública disciplinada y estratégica encabezada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, compareció ante el Congreso del Estado para presentar los avances y resultados en materia financiera, destacando el uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de las familias potosinas.

García Vidal informó que la Ley de Ingresos 2025 fijó una meta histórica superior a los 65 mil millones de pesos, superando en más de dos mil millones lo aprobado en 2024. Al cierre de agosto, los ingresos estatales sumaron cinco mil cien millones de pesos, lo que representa un incremento del 24.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos federales ascendieron a 41 mil 800 millones de pesos, con un crecimiento del 3 por ciento frente a 2024.

Destacó también el comportamiento positivo de los ingresos tributarios locales: el impuesto sobre remuneraciones al trabajo creció un 10.4 por ciento, el impuesto sobre hospedaje un 38.8 por ciento y los derechos de control vehicular aumentaron un 59.2 por ciento. En materia de nuevos ingresos, el impuesto ecológico generó 77 millones de pesos, el impuesto por venta final de bebidas alcohólicas 10 millones de pesos, y el impuesto cedular por enajenación de bienes inmuebles 34.4 millones de pesos.

Finalmente, se informó que continúan los programas sociales gratuitos, con un acumulado de un millón 100 mil placas y 965 mil licencias de conducir entregadas sin costo. La inversión pública conjunta de los tres órdenes de gobierno superó los 61 mil millones de pesos. En cuanto a la deuda pública, las agencias calificadoras mantienen una evaluación estable, y se estima que el gasto federalizado para 2026 alcanzará los 59 mil 400 millones de pesos, un incremento del 1.6 por ciento respecto a 2025.