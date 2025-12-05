SAN LUIS AVANZA CON EL NUEVO AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO

• El Gobierno del Estado informó que el incremento salarial aprobado a nivel federal mejorará el ingreso de millones de trabajadoras y trabajadores, fortaleciendo su calidad de vida y su bienestar económico.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que el Gobierno de México aprobó un aumento del 13 por ciento al salario mínimo general, que pasará de 278.80 pesos diarios a 315.04 pesos a partir del 1 de enero de 2026. Este ajuste representa un ingreso mensual estimado de nueve mil 582.47 pesos y constituye un avance significativo en la recuperación del poder adquisitivo.

Durante la reunión nacional de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra), también se confirmó que la zona libre de la frontera norte tendrá un incremento del cinco por ciento, pasando de 419.88 a 440.87 pesos diarios, lo que elevará el ingreso mensual a aproximadamente 13 mil 409.80 pesos. Ambas medidas se enmarcan en el Compromiso 56, orientado a mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores y fortalecer su bienestar económico sin límites.

San Luis Potosí mantiene una política salarial enfocada en la dignificación del trabajo, el fortalecimiento del mercado interno y el impulso sin límites a la economía. El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, continuará promoviendo acuerdos que favorezcan una vida laboral más justa para todas las familias potosinas.