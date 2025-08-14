SAN LUIS ASUME COMPROMISO PARA CREACIÓN DE BACHILLERATO NACIONAL

* La Secretaría de Educación Estatal participó en la LXIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), firmó el Acuerdo Secretarial por el que se crea el Sistema de Bachillerato Nacional (SNB), el cual entrará en vigor a partir del próximo ciclo escolar 2025-2026 a nivel nacional.

Lo anterior durante la XIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas encabezada por el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, en la que estuvo presente el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, quien dijo que, el Estado por instrucción del Mandatario Estatal Ricardo Gallardo Cardona asumirá este trabajo para asegurar que las y los jóvenes tengan una educación sin límites.

Agregó que entre las ventajas del nuevo SNB destaca el Marco Curricular Común (MCC) como un instrumento para fortalecer la integración académica de los diferentes subsistemas con una formación humanista, científica e intercultural que consolide a los planteles de bachillerato como espacios de paz, congruente con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), ya que garantizará la cobertura educativa en todo el país y facilitará el tránsito dentro del nivel medio superior.