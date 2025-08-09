SALUD OFRECERÁ ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y SERVICIOS EN STAND DE LA FENAPO

• Se realizará vacunación para prevenir diferentes enfermedades y fines de semana vacunación contra la rabia a mascotas.

Para que las y los potosinos gocen de una salud sin límites los Servicios de Salud llevará a cabo acciones de vacunación, orientación e información durante la Feria Nacional Potosina (Fenapo) en su edición 2025.

Resultado del trabajo a favor de la salud de las y los potosinos del Gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, habrá vacunación, prevención de embarazos en adolescentes e identificación de signos y síntomas de sospecha de cáncer infantil, prevención de enfermedades transmitidas por vector, y de transmisión sexual, salud bucal, envejecimiento saludable, enfermedades cardiometabólicas y accidentes, salud mental y prevención de enfermedades diarreicas.

La titular de Salud, Leticia Gómez Ordaz dijo que para la salud de la mujer se realizarán citas para mastografías para prevenir cáncer de mamá, así como toma de Papanicolaou y se dará información sobre la prevención de la violencia de género y aborto seguro, riesgos sanitarios y los fines de semana se instalará un módulo de vacunación antirrábica afuera de la Fenapo para mascotas.

Sumado a estas actividades, personal del Sistema Estatal de Urgencias Médicas (SEUM) estará vigilante de la Fenapo, en el teatro del pueblo, área de juegos mecánicos y otras, para brindar atención de urgencia a quién lo requiera, además de que se contará con un consultorio médico y un puesto de auxilio.