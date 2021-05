“Yo no tengo cola que me pisen”: Octavio Pedroza

El candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” a la gubernatura afirmó que no tiene investigaciones abiertas en su contra, como otros candidatos.

Se comprometió a devolverle la seguridad a Tamasopo, para promover su desarrollo turístico.

Tamasopo, S.L.P.- El candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” a la gubernatura del estado, Octavio Pedroza Gaitán, aseguró en Tamasopo que a diferencia de otros candidatos, él no tiene cola que le pisen, ni investigaciones abiertas en su contra, por lo que el 6 de junio la ciudadanía tiene la disyuntiva de elegir entre delincuencia y honestidad.

En la comunidad de Agua Buena, en un mitin del candidato del PAN-Conciencia Popular a la alcaldía de Tamasopo, Ulises “Naty” Martínez Torres, Octavio Pedroza Gaitán, afirmó que SLP debe decidir entre la inseguridad, el temor, la delincuencia y un proyecto que representa la transparencia, la decencia y la honestidad.

“Hay qué decirle no a un candidato con una altísima presunción de relaciones con la delincuencia organizada, con expedientes abiertos. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene investigaciones en marcha, ¡con qué cara vienen entonces aquí!”, sostuvo.

En cambio, dijo, el proyecto que él encabeza es de gente decente.

“Nosotros no tenemos cola que nos pisen, no tenemos nada que esconder, no tenemos ninguna investigación abierta. Yo fui alcalde de la capital y salí con cero observaciones financieras. Yo sí puedo dar la cara”, afirmó.

Agregó que al inicio de su campaña retó a los candidatos y candidatas a presentar su declaración #5de5, que incluía una prueba antidoping, pero hicieron oídos sordos, porque “más de 3 la hubieran reprobado”.

Posteriormente, en la colonia Obrera de Tambaca, ante la candidata del PRD, Rosy Chavira Baca, el candidato a la gubernatura dijo que Tamasopo “es un paraíso”, pero hay que quitarle la inseguridad, que frena el desarrollo del turismo y afecta a los habitantes. “Tamasopo no merece vivir con miedo”.

Otros compromisos que asumió con los habitantes de Tamasopo fueron: atender los problemas de agua potable y rehabilitar la red de caminos secundarios.

Más temprano, realizó un recorrido por el Mercado municipal de Tamasopo, donde Octavio Pedroza pudo escuchar las peticiones de comerciantes y habitantes del municipio.

En los eventos estuvo acompañado por Edmundo Torrescano, candidato a diputado local por el distrito XI; Xitlálic Sánchez Servín, candidata a diputada federal por el distrito IV; Pedro Tovar, exalcalde de Cárdenas; y Alejandro Leal Tovías, candidato a diputado local plurinominal.

