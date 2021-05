Xavier Nava miente sin pudor a los ciudadanos al no reportar sus gastos de campaña

-Guadalupe Almaguer Pardo, denuncia que el candidato de Morena no declara sus gastos reales.

-Así ha gobernado los últimos dos años, con base a mentiras.

Guadalupe Almaguer Pardo, diputada federal con licencia por el Partido de la Revolución Democrática denunció que Xavier Nava Palacios miente de manera descarada, pues a un mes de campaña, declara solamente un gasto de 49 mil pesos de acuerdo al portal oficial del INE, cuando observamos en la ciudad la enorme cantidad de bardas rotuladas, la contratación de espectaculares y el pago de pauta en sus redes sociales. Se le pedirá a la autoridad competente que investigue los montos reales y sancione conforme a derecho esta grave omisión y engaño.

La legisladora con licencia y representante del PRD en la entidad, dijo que esta falta puede llegar a ser sancionado con la perdida del registro, como ocurrió en los estados de Guerrero y Michoacán con los candidatos a gobernador, y ahora con el caso en proceso de la candidata de Morena a la gubernatura en San Luis Potosí, que se encuentra en esa misma circunstancia. Esta falta de reportar los gastos de campaña no es menor, no es creíble y exigimos una investigación a fondo. Señaló que la historia de Xavier Nava al frente del ayuntamiento ha sido la misma: engaño, mentiras y simulación.

Expresó que según la información pública del portal del INE, el candidato a la presidencia municipal por el partido Morena, Xavier Nava Palacios, reporta un gasto de $49,771.75, lo cual a un mes de campaña resulta totalmente falso, estamos recopilando evidencia para presentar la denuncia de las bardas, espectaculares y pauta en redes sociales.

“No sé cuál inteligencia quiere insultar: la del órgano electoral, la de la ciudadanía o la suya propia”, señaló.

Considero que es una obligación informar a la ciudadanía con veracidad, no podemos permitir un engaño tan burdo, tan obvio, porque la ciudadanía potosina no se lo merece. No merece el dispendio, por supuesto, pero menos aún, la mentira.

