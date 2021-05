Voy a tomar las decisiones difíciles que otros no han querido tomar

– Recuperación económica sin descuidar la agenda de sostenibilidad.

– La batalla por México se va a librar el 6 de junio.

El candidato a la presidencia municipal por la Coalición PRI-PAN-PRD-PCP, Enrique Galindo Ceballos, tuvo un encuentro con abogados y microempresarios potosinos, ahí dijo que para ser el mejor presidente municipal “voy a tener que tomar decisiones muy fuertes que muchos alcaldes no han querido tomar. No quieren invertir en obras de agua y drenaje porque son obras que no se inauguran, no salen en la foto”.

Enrique Galindo también se comprometió a apoyar la recuperación económica de los mercados desde la próxima administración municipal, con el rescate del Centro Histórico “también con el comercio informal hay que actuar con firmeza, pero dando una salida con sentido social”. Sin embargo, destacó que esto debe hacerse sin descuidar la agenda de sostenibilidad, que ya es impostergable y los demás candidatos parecen no darse cuenta. “No hay ningún dispositivo que mida la calidad del aire. Es tiempo de saber qué respiramos, así como sabemos qué tomamos”.

Dijo que se está construyendo un programa que se denomina “Barrios Mágicos” y conjunta una agenda histórica, una agenda cultural, una agenda gastronómica y una agenda turística. “La base hoy es establecer este circuito de los barrios que abraza al centro Histórico. Somos la única campaña que hizo estos consensos, que fuimos a foros de especialistas, y está procesado como una agenda municipal”.

El candidato recordó la importancia de las elecciones del próximo 6 de junio, porque el riesgo que hay enfrente es muy grande, y hay señales a la vista sobre el uso de recursos públicos en otras campañas. Les agradeció la asistencia a la reunión porque sabe que cada uno de los presentes acudieron por voluntad propia “eso vale más que los 200 acarreados en otros eventos”.

“Yo les quiero agradecer que estén aquí para escucharnos, porque estamos a unos días de la jornada electoral del 6 de junio. La batalla es el día 6 de junio. Ese domingo es importantísimo no solo para San Luis, sino para todo México”. Mencionó que ha realizado 260 eventos en 56 días, y se ha encontrado necesidades muy diversas pero siempre hay prioridades, y ahí están los problemas que hay que resolver de fondo.

Gerardo Requena Bravo, anfitrión del evento agradeció la presencia del candidato; del coordinador del evento, Jesús Martínez Lárraga; de la destacada raquetbolista, Paola Longoria; así como de Ma. Aranza Puente Bustindui, candidata a diputada local por el distrito VII y José Antonio Zapata Meraz, candidato a diputado federal por el distrito V.

