Leónidas Fernández

El Senador Alejandro Rojas Díaz Durán, vino y le puso el “cascabel al gato” cuando dijo: “Quien no vote por MORENA estará traicionando al presidente López Obrador”. Oleee. Y no solo eso, en su intención desesperada por apoyar la candidatura de Mónica Rangel, el enviado del líder nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, vino a seducir, ya no digamos a prostituir, a los integrantes de la Iniciativa Privada para que se preparen porque Mónica está contemplando incluirlos en el primer círculo del gabinete.

“Con ese testigo me ahorcas” diría el compadre. En calidad de mientras ya se descubrió que Mónica está emplazada a no cometer errores; no puede ni debe manejarse como una postulante radical como esos que presumen pertenecer a la Cuarta Transformación, en todo caso, presentarse en sociedad, sí, pero como una representante de centro-izquierda; como una candidata moderada porque aquí en San Luis Potosí, los señores empresarios o los dueños del dinero, no solo le tienen escozor a MORENA, sino pavor.

Que quien o quienes la están empujando para que Mónica asumiera ese rol de abnegación y sacrificio, a estas alturas resulta intrascendente; ya que ante el escenario que estamos atestiguando, más de tres debieron haberse inscrito en un curso braille para ver lo que siempre se ha sostenido., es decir, ¿Quién no sabe que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras no solo tiene metidas las manos en el lanzamiento de Mónica, ¿sino que esta empotrado hasta el cuello? Que diga ahora que son puras especulaciones es otro cuento.

En fin, ese es otro tema, y, si a Mónica Rangel le sugirieron o le instruyeron no perder de vista y jalar a esa clase empresarial que tanto pánico le produce MORENA, pongamos entonces en perspectiva y especulemos un poco en la integración del gabinete que podría estructurar la doctora en caso de lograr la gubernatura. Finalmente, ya con el visto bueno y luz verde del CEN de MORENA todo podemos esperar.

¿Les parece que un buen Director de Desarrollo y Fomento Económico pudiese ser el ex dirigente de la COPARMEX, Jaime Chalita Zarur? ¿O el líder de IPAC o CANACINTRA? ¿Qué el cargo de Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVOP recaiga en Vicente Rangel, en Carlos “el chato” López Medina? ¿en uno de los Torres Corzo o de los Mahabub ¿o en el dirigente de la CANADEVI o de CANAINTRA ¡total!, ya entrados en gasto.

¿Como les caería que el líder de la CANACO-SERVITUR, se convirtiera en el Secretario de Turismo; que el dirigente de la CANIRAC o que el líder de los antreros sea nombrado Director de Gobernación para nunca jamás tener problemas con los permisos, ¿licencias de funcionamiento y restricción de horarios en restaurantes, antros o cantinas? Que más daría.

Ya Alejandro Rojas Díaz Duran vino a San Luis Potosí y dijo que todos los iniciativos privados pueden y encajan en proyecto de la Cuarta Transformación. Al final del día, aquí no habría conservadores, neoliberales, progresistas, socialistas o comunistas pues en la lógica del enviado de Mario Delgado Carrillo, “todos ponen y todos ganan”, así de fácil, y que los postulados o ideales de MORENA y la 4T se chinguen y con ellos el presidente López Obrador.

En el círculo chiquito o ámbito municipal, pintan igual las cosas. En caso de que Xavier Nava llegase a la alcaldía capitalina. ¿Se imaginan ustedes quien llegaría a Comercio, a Inspección Municipal? A Desarrollo Urbano, a Protección Civil, ¿o a Catastro? Nosotros no lo sabemos, pero seguro estarían despachando desde el cuartel de guerra del FCA o de muy jodido en el Tianguis de las Vías o en el mercado República; sea por Dios que esta pesadilla termine.

Nos leemos pronto

*Fe de Erratas: Por un error involuntario se puso el nombre del Diputado Federal Ricardo Del Sol Estrada, Siendo lo correcto Alejandro Rojas Díaz Durán

