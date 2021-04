Ventaja de Gallardo es irreversible, analiza directivo de Buendía & Márquez

Capta preferencias de votantes independientes y de quienes dicen identificarse con otros partidos

Ciudad de México: Javier Márquez, director de Investigación de Buendía & Márquez, afirmó que tras analizar su encuesta de abril sobre la elección de gobernador en San Luis Potosí este 2021, José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a gobernador por “Juntos Haremos Historia”, está captando a la mayoría de los electores independientes.

“Los independientes son el 60 por ciento del electorado, y si 4 de cada 10 independientes declara una intención al voto a Ricardo Gallardo, la principal fuente, el principal motor, su principal base de intención al voto, son principalmente independientes”, detalló el especialista.

Agregó que además de que los habitantes de San Luis Potosí no se sientes identificados con los partidos tradicionales, según su muestra, quienes sí se identifican con algún instituto político, “pareciera que no tienen una gran consistencia con el candidato del partido en el que se identifican, con la excepción del Verde, que es muy claro las personas que se identifican por el Verde si están votando por el candidato”.

Agregó que en el caso de la consistencia entre los panistas y priistas es menor, y es de notar que no se observa el apoyo al candidato del partido de su preferencia, pues incluso, Ricardo Gallardo logra restarles votos de quienes se sienten identificados con el PRI y el PAN.

Del total de los encuestados que se identifican con el PAN, en 26 por ciento prefirió a Gallardo Cardona sobre su candidato, del PRI en 30 por ciento y de Morena el 29; mientras que de los identificados con el Verde, el 89 por ciento sí apoya a su candidato de casa.

Javier Márquez ahondó en el sentido de que en San Luis Potosí ocurre una “anomalía” con respecto a otros estados, que es, la gran cantidad de votantes que se auto declaran independientes, que son, seis de cada 10, “lo cual es una proporción muy alta, lo normal es el 40 en algunos estados del país”.

En seguida, otro punto a destacar por parte de Javier Márquez, es que en San Luis Potosí hay dos partidos que tienen opinión positiva el Verde y Morena, alrededor del 55 por ciento, y de estos partidos, el candidato Ricardo Gallardo obtiene el apoyo del 89 y 29 por ciento de quienes dicen sentirse identificados con ellos, respectivamente.

“Lo que hay es que ya tenemos grandes balances en cuestión de conocimiento, Ricardo Gallardo tiene un 48 por ciento de la opiniones positivas 12 neutrales y 17 negativas, eso te está hablando de un conocimiento muy superior al del siguiente candidato que es César Octavio Pedroza Gaitán que tiene 25 por ciento de opiniones positivas siete neutrales y ocho negativas”.

Esto refleja que Ricardo Gallardo ya goza de un reconocimiento entre los habitantes del Estado, “y eso naturalmente se está reflejando en la pregunta que más llama la atención en la encuesta, la que tiene que ver con la intención al voto, estamos registrando el 47 por ciento de preferencia efectiva para Ricardo Gallardo y el 29 por ciento para Octavio Pedroza”:

Explicó el especialista que esta preferencia efectiva proviene de eliminar del cálculo de la intención al voto a aquellas personas que no respondieron o que no saben por quien van a votar, lo cual representa un 19 por ciento de los encuestados.

En este caso, Javier Márquez explicó que cuando llega el día de la elección, lo que se observa es que el porcentaje de abstencionismo es mayor al número de indecisos: “lo que vamos a observar es que el 60 por ciento no va a votar, entonces deberíamos de fijarnos menos en cómo se distribuirían los que nos dieron la no respuesta, y penar un poco más en lo que ocurrirá con aquellos que si nos dieron respuesta y no van a ir a votar”.

Agregó que aunque esto provoca incertidumbre, algo que se ha observado a lo largo de la historia electoral de México, es que los resultados de la personas que si dan una preferencia electoral, tiende a parecerse el día de la elección.

Explicó que esta fotografía del momento está marcando una tendencia, y aunque sería muy difícil prever lo que va a pasar el día de la elección, existen tendencias que pueden dar un panorama de cómo se comportará la votación, y normalmente el resultado de las encuestas se parece al resultado de las votaciones

