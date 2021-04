Urge rescatar los módulos de seguridad pública que se encuentran abandonados y otros operan con serias carencias

Es urgente rescatar los módulos que tiene bajo su responsabilidad la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en diferentes colonias identificadas con altos índices de inseguridad, debido a que algunos se encuentran abandonados y otros operan con carencias que no les permiten a los elementos realizar un trabajo efectivo en las acciones de prevención y combate a la delincuencia, informó el diputado Edgardo Hernández Contreras, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

Informó que realizó un recorrido por diferentes módulos de seguridad para conocer de primera mano las necesidades que enfrentan los elementos de la corporación y, “el reclamo generalizado es que se encuentran desamparados, desprotegidos, no tienen el material ni equipo necesario para trabajar y, así no podemos tener una corporación en óptimas condiciones”.

“Desgraciadamente los directores de las corporaciones no conocen estos módulos de seguridad porque nunca los visitan, así que no saben las condiciones en las que operan, por ello, los tienen abandonados no tienen material administrativo como son hojas, tonner para impresoras, las patrullas se encuentran en malas condiciones sin gasolina ni llantas; y en este tiempo de pandemia por COVID-19 no se les proporciona a los elementos el equipo de seguridad como cubrebocas, mascarillas ni gel sanitizante lo que implica un riesgo a su salud”.

Los módulos de seguridad que se visitaron, fueron: Simón Díaz, del Eje 132 en la zona industrial, José de Gálvez, Unidad Habitacional Fidel Velázquez, Pavón, Las Terceras, Fovissste y Los Arbolitos, este último se encuentra abandonado a pesar de que es un sector que registra altos índices de inseguridad.

El diputado Edgardo Hernández Contreras, señaló “cada año el Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda del Estado aprueba un presupuesto de millones de pesos para el rubro de seguridad pública, pero lamentablemente no sabemos en dónde queda ese dinero porque no contamos con corporaciones eficientes ni bien equipadas”.

Puntualizó, “vamos a pedir cuentas en qué y cómo se ejercen los recursos destinados al rubro de seguridad pública, ya que esta área al igual que salud nunca se les recorta el presupuesto”.

Indicó que en materia de prevención y combate a la delincuencia en la entidad, “la esperanza que tenemos es que nuestras corporaciones coordinen esfuerzos con el Ejército Mexicano que siempre ha sido una institución comprometida con el país y dispuesta a velar por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”.

Reiteró su compromiso de no realizar un trabajo de escritorio como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención Social del Congreso del Estado, “si queremos dar buenos resultados debemos salir a las áreas de trabajo para conocer de viva voz las carencias y necesidades que se enfrentan para impulsar leyes e implementar acciones que nos permitan contar con corporaciones eficientes en la prevención y combate a la delincuencia”

Me gusta esto: Me gusta Cargando...