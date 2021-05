Una mesa de diálogo permanente para resolver los problemas de las comunidades originarias

– Enrique Galindo establece compromiso con las comunidades náhua, mixteca, triki, mazahua y otomí, asentados en San Luis Potosí.

– Respeto y acceso a una vida digna ofreció el candidato a alcalde.

En reunión con representantes de pueblos originarios de las comunidades náhua, mixteca, triki, mazahua y otomí, asentadas en San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, candidato a presidente municipal, señaló que el próximo ayuntamiento los tratará con dignidad, con respeto y serán tomados en cuenta para la integración del Plan Municipal de Desarrollo a través del establecimiento de una mesa permanente de diálogo, “porque todos somos mexicanos y todos merecemos mejores oportunidades de desarrollo”.

Se comprometió a integrar una mesa permanente para atender cada uno de los problemas que les aquejan, que se acaben los problemas de fraudes en los terrenos donde edifican sus viviendas, “dennos la oportunidad de asesorarlos, porque hay personas que les venden terrenos irregulares, y luego por eso la autoridad no puede dotarlos de servicios públicos”. Dijo que ya hay un caso exitoso en la colonia Terremoto, y así debe ser para todas las comunidades, pero se necesita voluntad política y construirlo entre todos, para que lleguen a tener una vida más digna.

Por parte de las comunidades originarias, participaron Adolfo García Cortés, de la comunidad mixteca, Edhar Quintanar Martínez, de la comunidad mazahua, quienes dijeron que las comunidades establecen hoy un compromiso con Enrique Galindo, pero también esperan recibir su apoyo porque las comunidades tienen muchas necesidades. “Señor candidato, cuando llegues a la presidencia, los náhuas, los trikis, los tének, los mixtecos, mazahuas y otomíes, van a llegar con usted, y esperamos que usted nos reciba con mucho gusto”, dijeron los representantes náhuas.

Un representante de la comunidad triki, dijo que los miembros de su comunidad llevan más de 35 años asentados en San Luis Potosí, y que lo que más se necesita es apoyo para la educación de los niños, seguridad en las zonas que habitan, acceso a la salud, apoyo para comercialización de artesanías y representación de las comunidades en el Ayuntamiento. También solicitaron pavimentación de sus vialidades más importantes, luz eléctrica y que sus peticiones no se vayan al archivo muerto, porque llevan años haciendo solicitudes de mejoras, y no les han resuelto ninguna de sus necesidades.

Enrique Galindo Ceballos, les ofreció una disculpa pública porque las autoridades no los han tratado como debe ser, “y eso es estar negando la historia, están negando nuestras raíces, están negando lo mexicano, y están negando que todos somo iguales, la constitución lo dice”. Los pueblos originarios, por su parte, manifestaron “siempre nos han dicho indígenas, pero nosotros hemos venido diciendo: nosotros no somos indígenas, somos mexicanos porque hemos nacido en México. Nuestros antepasados lucharon por nuestras tierras, lucharon para que vivamos un poquito mejor, somos pueblos originarios”.

En un diálogo que se estableció en varias lenguas indígenas, por parte de los asistentes, y español, el candidato por la Coalición Sí por San Luis Potosí a la presidencia municipal, reconoció la necesidad urgente de representación indígena en todos los niveles de gobierno, porque “ustedes ni siquiera deberían de ser un grupo vulnerable, son la raíz de México, son mexicanos, son potosinos y deben ser tratados como tales, y yo me comprometo a que así sea cuando sea presidente municipal”. Pero refirió que esa representación debe ser auténtica y no de gente que pretenda engañarlos y hacerse pasar por algo que no es.

Les recordó la importancia de votar no solo por él, sino también por los candidatos al poder legislativo postulados por la Coalición PRI-PAN-PRD, PCP, porque hay dinero destinado para el bienestar de los pueblos originarios, pero en el nivel federal. “Quiero decirles que yo ya firmé de recibidas sus peticiones, pero necesito del apoyo en el congreso local y el federal para poder solventar mejor sus necesidades”.

En el evento estuvieron presentes Margarita Hernández Fiscal, candidata a diputada local por el distrito V, Karina Benavides Ávila, candidata a diputada federal por el distrito VI, y José Antonio Zapata Meraz, candidato a diputado federal por el distrito V

