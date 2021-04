Tendrá Ciudad Del Maíz el hospital que se merece: Octavio Pedroza

*Se comprometió a resolver el histórico problema de falta de agua en el municipio, a través de la perforación de pozos.

*”Ciudad del Maíz tendrá el respaldo necesario para que alcance el desarrollo que se merece”, dijo.

Ciudad del Maíz, S.L.P.- Octavio Pedroza Gaitán, candidato a gobernador del Estado por la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, se comprometió en Ciudad del Maíz a que este municipio tendrá un hospital regional de especialidades médicas y con suficientes medicamentos, para garantizar la salud de los pobladores de esta zona, así como resolver el histórico problema de la falta de agua, a través de la perforación de pozos profundos.

El candidato del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular acudió a los mítines de las candidatas a presidentas municipales de ese municipio, Mireya Vancini de Acción Nacional y PRD; así como Karina Zúñiga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quienes les aseguró que le duele la falta de atención médica que padecen las familias y la carencia de agua potable en muchas comunidades del municipio.

Ambas candidatas le hicieron la misma solicitud de la necesidad del hospital y Octavio Pedroza participó tanto en la cabalgata que realizó Karina Zúñiga como una caminata que también llevó a cabo Mireya Vancini.

Karina Zúñiga, candidata a la alcaldía de Ciudad del Maíz del PRI, le pidió a Octavio Pedroza y a los candidatos a diputados locales y federales hacer un pacto público para equipar el hospital con el que cuentan y resolver el problema del agua, pacto que aceptaron y que sellaron uniendo sus manos.

La candidata lamentó que gracias a las malas políticas del gobierno federal, las mujeres de Ciudad del Maíz tienen que atenderse hasta Rioverde o a Tula, Tamaulipas, porque el hospital local no tiene suficientes medicamentos, ni especialistas.

Por su parte, Mireya Vancini, candidata a presidenta municipal de Ciudad del Maíz por el PAN y el PRD, aseguró en su arranque de campaña que en dos años de trabajo ha realizado 100 obras, a pesar de que el gobierno federal recortó los recursos y apoyos.

Pedroza Gaitán aseguró que en su sexenio Ciudad del Maíz se convertirá en un municipio bien atendido como se lo pidió la candidata Mireya Vancini, porque en San Luis es momento de acciones, no palabras.

Pedroza Gaitán recordó que este fin de semana recorrió comunidades remotas de la Zona Huasteca a más de 42 grados centígrados y dijo que ante el panorama económico, de salud y seguridad que existe, algunas personas le han preguntado si no es momento de echarse para atrás, “claro que no, no me rajo, porque veo las necesidades de la gente. Vale la pena que las manos se te empiecen a agrietar, que los pies terminen cansados. Vale la pena el sacrificio, porque queremos dejar un mejor Estado”.

En ambos eventos estuvieron presentes: Gabriela Nales de Pedroza, esposa de Octavio Pedroza; Alejandro Leal Tovías, coordinador de enlace político de la campaña; Edmundo Torres Cano, candidato a diputado local por el XI distrito; Óscar Bautista, candidato a diputado federal por el III distrito y Verónica Rodríguez, candidata a diputada local plurinominal.

