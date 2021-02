Tekmol, víctima de asalto en la capital, prefiere ir a su registro antes que denunciar

-Puntualizó que prefirió ir a registrarse antes que ir a denunciar.

El candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), José Luis Romero Calzada, aseguró que fue asaltado en un establecimiento en la capital potosina previo a su inscripción como candidato a la gubernatura.

“Sufrimos un atentando en el María Bonita y pues ya se imaginarán cómo está mi esposa en este momento porque me cortan cartucho y me piden que no me registre. Una situación muy lamentable, muy denigrantes que en San Luis Potosí esté sucediendo esto, yo vengo a sumar por mis hijos, por mis nietos a sumar por San Luis, todos tenemos derecho a luchar por nuestros ideales, absolutamente todos”.

Sin embargo, destacó que prefirió ir a registrarse antes que ir a denunciar.

“No quiero hacer un circo de todo esto, voy a poner una denuncia por lo que sucedió, quien se vuelve a tropezar es que no entendió, (…) creo que todos absolutamente todos tenemos algo en lo que nos hemos equivocado”.

Romero Calzada refirió que los asaltantes eran dos jóvenes que iban descubiertos del rostro con una chamarra negra y otra roja.

Al cuestionarle que elementos fueron los primeros respondientes, dijo desconocer, ya que no los espero pero que le mencionaron que habían sido elementos de la Policía Estatal.

