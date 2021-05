Tamazunchale asegura triunfo a Octavio Pedroza

El candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” aseguró, en multitudinarios eventos en Taman, Chapulhuacanito y la cabecera municipal, que va a arrasar en Tamazunchale.

Denunció que algunos de sus contrincantes quieren intimidar a los promotores, “pero no lo vamos a permitir”.

Santiago Creel llama los huastecos a votar por Octavio Pedroza.

Tamazunchale, SLP.- Cientos de habitantes de Tamazunchale manifestaron su respaldo al proyecto de Octavio Pedroza Gaitán, candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” a la gubernatura del estado, así como a Baldemar Orta, candidato de la Coalición a la alcaldía de este municipio.

Con la presencia del exsenador de la República, Santiago Creel Miranda y en multitudinarios eventos de cierre de campaña realizados en Taman, Chapulhuacanito y la cabecera municipal, los habitantes de este municipio aseguraron que a diferencia de otros candidatos, Octavio Pedroza y Baldemar Orta representan la experiencia, la madurez y garantizan el desarrollo de Tamazunchale, mientras que el resto de propuestas solo traerán incertidumbre e inseguridad.

En su discurso, Octavio Pedroza afirmó que en Tamazunchale no solo va a ganar sino que “vamos a arrasar” y preguntó a los habitantes si a ellos les gusta un fruto verde, a lo que todos contestaron que no.

“Pues lo mismo pasa en esta elección, lo verde no sirve, por eso hay que buscar lo maduro, fuera lo verde, lo verde hace daño, los candidatos verdes hacen daño, vámonos con los maduros”, aseguró.

Agregó que el equipo de uno de sus contrincantes, al que les dicen “el mafiosillo”, ha intentando intimidar a los promotores de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, “pero no nos vamos a dejar intimidar, somos prudentes, somos tranquilos, pero que no nos piquen el avispero, porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos”.

A los habitantes de Tamazunchale les prometió que trabajará hombro con hombro con su próximo presidente municipal para cambiar la historia de la región, especialmente de la gente del campo, de los citricultores que están pidiendo a gritos un empujoncito para hacer crecer sus negocios.

En Taman se comprometió a construir un sistema de agua potable para los habitantes, mientras que en Chapulhuacanito afirmó que construirá la Unidad Deportiva que demandan los jóvenes.

El exsenador Santiago Creel afirmó que el Verde Ecologista es el partido de las tres mentiras, porque “no es verde”, porque sus candidatos prometen seguridad cuando solo trajeron inseguridad a los municipios que han gobernado en San Luis Potosí y porque prometen apoyar al pueblo cuando a nivel federal votaron a favor de desaparecer una gran cantidad de programa sociales que beneficiaban a la población más desprotegida, por eso aseguró que la mejor opción es Octavio Pedroza por su honestidad, experiencia y resultados de trabajo que ha demostrado en los diversos cargos públicos que ha ocupado.

En este cierre de campaña en la Huasteca Sur estuvo presente Bernarda Reyes, candidata a diputada local por el distrito XV; Marcelino Rivera, candidato a diputado federal por el VII distrito; Verónica Rodríguez, candidata a diputada local plurinominal, Juan Francisco Aguilar, presidente estatal del PAN; y el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga.

