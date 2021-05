Solo un atentado o un fraude podría…

A unos cuantos días de la elección de gobernador, hay cosas que no únicamente despiertan suspicacias y sospechas. Algo siniestro está sucediendo que no solo huele mal, sino que hiede por su forma de presentación. Alguna trama perversa y diabólica se está cuajando y cocinando.

La repentina aparición de algunos ex gobernadores, la fragmentación de varios sectores para ponerlos al servicio de otros partidos como fue la combinación PRI-CNC-MORENA, así como la ´´operación cochino´´ que grupos gansteriles están haciendo en favor de Mónica Rangel, ya empuercaron más el escenario político-electoral.

En paralelo, la presencia atropellada en medios informativos de líderes partidistas, voceros oficiosos y organizaciones mercenarias que simpatizan o forman parte de la coalición ´´Si por San Luis Potosí´´, no deja de ser preocupante porque no presagia nada bueno.

Hasta hace días, las agresiones, los señalamientos e imputaciones entre candidatos no eran tan abiertas, – se habían medido. Todo se ventilaba en redes sociales a través de cuentas anónimas o perfiles falsos, memes y otras opciones comunicacionales para golpear y demeritar al adversario, sin embargo, las cosas cambiaron.

Este martes, la coalición ´´Sí por San Luis Potosí´´, se le fue a la yugular al candidato de la coalición ´´Juntos Haremos Historia´´ Ricardo El Pollo Gallardo, diciéndole que era un peligro y que SLP no debería ser gobernado por la delincuencia. El posicionamiento del líder estatal del PAN, más que un llamado, fue un grito desesperado y de evidente resignación frente a la derrota.

Expuesto como el gran Ogro, a Gallardo Cardona lo acusaron de tener nexos con la delincuencia organizada, de apropiarse de una fortuna inexplicable, de despojar a las familias potosinas, de alentar a la delincuencia y de ser responsable en el aumento de crímenes dolosos, secuestros, asaltos, ataques a la prensa, nula libertad de expresión y de provocar una guerra sin fin.

A lo mejor la alianza PAN-PRI-PRD-PCP y sus notables integrantes, no saben o ya olvidaron que el pueblo potosino tiene memoria, que tiene vergüenza, que guarda dignidad, que no es pendejo y que ya no lo engañan como antes.

En las cuatro Regiones del estado, – por ejemplo, saben que Ricardo El Pollo Gallardo no pertenece, no está sujeto no está supeditado ni está alineado a los intereses de todas esas camarillas de poder del PRI y el PAN.

Saben que no ha estado ni está al servicio de todas esas mafias o de esos grupos políticos y económicos dominantes que han gobernado y han saqueado impunemente a San Luis Potosí durante décadas.

Los potosinos saben que la verdadera delincuencia y el crimen organizado está en otras esferas. Saben que está en esos políticos o empresarios de cuello blanco, en esos vulgares delincuentes y traficantes de influencias que por años se han beneficiado, se han enriquecido y han hecho de San Luis Potosí lo que les ha pegado en gana hacer.

Los potosinos saben quiénes son los pillos, quienes los varones y los verdaderos jefes de las mafias. Sabe quiénes son los auténticos corruptos. El pueblo sabe quiénes son los que han hecho enormes fortunas y cometido insultantes atracos al amparo del poder público.

El pueblo potosino sabe que Ricardo El Pollo Gallardo, – no es, – por ejemplo, miembro de Carteles Inmobiliarios que lideran en San Luis Potosí y el Bajío. Los potosinos saben que familias como. – López Medina, Rangel, Zendejas, Mahabub, Valladares o Torres Corzo, entre otras, son los grandes controladores del negocio.

El pueblo sabe que no es tampoco parte del Cártel de la Construcción que igual dominan esas familias y otras como Stevens, Uribe, Muñiz Werge y otros distinguidos de las Cámaras de la Construcción. El Pollo tiene empresas, probablemente, como cualquier inversionista, pero no tiene tampoco el monopolio de los expendios de gasolina y otros combustibles.

Que alguien sepa, Ricardo El Pollo Gallardo no es socio, no es accionista ni tampoco es miembro de los Cárteles de la Medicina Privada como esos que operan y controlan grandes complejos como el Hospital Lomas, Nuestra Señora de la Salud, Hospital Ángeles, Star Medica y otros al exclusivo servicio de los Curros.

El Pollo tampoco forma parte de los Cárteles de la Educación Media y Superior Privada. De esos que florecieron al amparo del poder público y que sacrificaron la educación popular, limitando las posibilidades de crecimiento de la UASLP.

Que alguien sepa, Ricardo El Pollo Gallardo no es socio, no es accionista ni tampoco es dueño de monopolio alguno, de algún corporativo o Cártel de la Comunicación que son propiedad de algunas de las familias arriba mencionadas.

Ningún medio de comunicación podrá decir o afirmar que Ricardo El Pollo Gallardo lo ha perseguido, reprimido o que le ha coartado la libertad de expresión. Por el contrario, si alguien fue generoso con los medios, baste ver los contratos y partidas que se les asignaron como empresas o en lo individual a quienes hoy se desgajan la cintura por exhibirlo y crucificarlo.

En fin, toda esa embestida orquestada, articulada y financiada en contra del candidato del PVEM-PT, tiene como única explicación, que, a solo 10 días de la elección, José Ricardo El Pollo Gallardo sigue arriba en las encuestas y que esa tendencia, según la encuestadora más seria, es irreversible.

Los oponentes de Gallardo, saben que solamente un atentado contra su vida o un burdo fraude electoral, es lo único que podría modificar un resultado. Si así lo están viendo algunos, que Dios los libre, los perdone y los aisle de semejantes pensamientos.

